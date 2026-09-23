Haberler

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul ŞİLE su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:

Çavuş Mah / Şile

Açıklama

ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

23.09.2026 15:31

Tahmini Bitiş

23.09.2026 19:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti

1. Başkan Vekili de istifa etti
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı! Doğmamış bebek de kurtulamadı
Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

Bursa'da ormanda erkek cesedi bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir