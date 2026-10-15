İstanbul sel hasar tespiti nasıl yapılır, araç sahipleri tazminat için nereye başvuracak?

Araç sahipleri tazminat için nereye başvuracak sorusunun yanıtı, büyük ölçüde aracın kasko poliçesine bağlı. Kaskosunda sel ve su baskını teminatı bulunan araç sahiplerinin ilk başvuru adresi sigorta şirketleri olurken, zorunlu trafik sigortası kişinin kendi aracındaki sel zararını genel olarak karşılamıyor. Kaskosu olmayanlar için ise idareye karşı tazminat yolu gündeme geliyor. Sel hasarı için hangi belgeler gerekiyor, başvuru süresi ne kadar? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL SEL HASAR TESPİTİ 2026 BAŞLADI MI?

İstanbul Valiliği'nin 15 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, 14 Ekim'deki şiddetli yağışın neden olduğu afet zararlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Valilik, zararların nasıl karşılanacağına ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacağını bildirdi. Ancak hasar tespiti yapılması, araç sahiplerine otomatik olarak ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Sel nedeniyle hasar gören her araç için geçerli, otomatik bir devlet tazminatı bulunmuyor. Resmi bir destek programı açıklanmadığı sürece ödeme tutarı, başvuru tarihi ya da hak sahipliği konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

ARAÇ SAHİPLERİ TAZMİNAT İÇİN NEREYE BAŞVURACAK?

Kaskosu bulunan araç sahiplerinin ilk başvuru adresi, poliçeyi yaptırdıkları sigorta şirketi ya da acentesi. Hasar ihbarı sırasında olayın tarihi, aracın bulunduğu yer ve hasarın nasıl meydana geldiği açıkça belirtilmeli. Sigorta şirketi, ihbarın ardından hasar dosyası açarak eksper incelemesi başlatıyor. Aracın tamir mi edileceği yoksa pert mi sayılacağı bu inceleme sonucunda belirleniyor.

SELDE HASAR GÖREN ARACI KASKO KARŞILAR MI?

Kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı bulunuyorsa araçtaki zarar, poliçe şartları ve teminat limitleri çerçevesinde karşılanabiliyor. Dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko gibi farklı poliçe türleri bulunduğu için araç sahiplerinin yalnızca kaskolarının olup olmadığını değil, poliçelerinin sel hasarını kapsayıp kapsamadığını da kontrol etmesi gerekiyor.

TRAFİK SİGORTASI SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Hayır. Zorunlu trafik sigortası, araç sahibinin başkalarına verdiği zararları karşılamaya yönelik bir sigorta türü. Bu nedenle araç sahibinin kendi otomobilinde sel nedeniyle oluşan hasar, genel olarak trafik sigortası kapsamında karşılanmıyor.

KASKOYA KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURULMALI?

Kasko genel şartlarına göre hasarın sigorta şirketine 5 iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. Bildirimin gecikmesi, hasar sürecinde sorun yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin zaman kaybetmeden sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi öneriliyor.

SEL HASARLI ARACI ÇALIŞTIRMAYIN

Uzmanlar, sel sularına maruz kalan araçların kesinlikle çalıştırılmaması konusunda uyarıyor. Motoruna su girmiş bir araçta marş yapmak, motor ve elektronik sistemlerde çok daha büyük hasara yol açabiliyor ve aracı tamamen kullanılamaz hale getirebiliyor. Hasarlı araçların çekici yardımıyla servise götürülmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarda ise elektrik çarpma riski nedeniyle ekstra dikkat gösterilmesi öneriliyor.

TAZMİNAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sel hasarı başvurusunda hak kaybı yaşanmaması için hasarın eksiksiz belgelenmesi büyük önem taşıyor. Araç sahiplerinin hazırlaması önerilen belgeler arasında araç ruhsatı ve kimlik bilgileri, sel sırasında aracın konumunu ve su seviyesini gösteren fotoğraf ve videolar, servis ya da bağımsız ekspertiz raporu, onarım faturaları ile çekici ve otopark masraflarını gösteren belgeler yer alıyor. Aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda hasar öncesi ve sonrası piyasa değerini gösteren belgeler de dosyaya eklenmeli.

ARAÇ PERT OLURSA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Eksper incelemesinde aracın onarılmasının mümkün olmadığı belirlenirse tam hasar yani pert işlemleri gündeme geliyor. Bu durumda sigorta şirketi, aracın hasar tarihindeki rayiç değerini ve poliçe hükümlerini esas alarak tazminat hesaplıyor. Ödenecek tutar, poliçedeki muafiyetler ve diğer koşullara göre değişebiliyor. Eksper raporuna ya da ödeme hesabına itiraz etmek isteyen araç sahipleri, itirazlarını dayanak belgeleriyle birlikte yazılı olarak sigorta şirketine iletebiliyor. Sigorta şirketiyle uyuşmazlık yaşanması halinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na da başvurulabiliyor.

KASKOSU OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Kaskosu bulunmayan ya da kaskosu sel teminatı içermeyen araç sahipleri için gündeme gelen yol, idareye karşı tazminat talebi. Hasarın altyapı yetersizliğinden, yağmur suyu kanallarının ya da derelerin bakımsızlığından veya gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı düşünülüyorsa, ilgili idareden "hizmet kusuru" gerekçesiyle tazminat istenebiliyor. Bu süreçte önce ilgili idareye yazılı başvuru yapılıyor, talebin reddedilmesi ya da yanıtsız kalması halinde idari yargıda tam yargı davası açılabiliyor. İdari başvuru ve dava açma süreleri kanunla sınırlı olduğundan, bu yolu değerlendirecek araç sahiplerinin bir avukattan destek alması öneriliyor.

HİZMET KUSURU DAVASINDA HANGİ DELİLLER ÖNEMLİ?

İdareye karşı açılacak tazminat davalarında, zararın idarenin ihmalinden kaynaklandığının ortaya konması gerekiyor. Bu nedenle aracın bulunduğu noktadaki altyapı durumunu gösteren görüntüler, aynı bölgede daha önce yaşanan su baskınlarına ilişkin başvuru ve kayıtlar, tanık beyanları ve resmi tutanaklar dava sürecinde önemli delil olarak değerlendirilebiliyor. Her olayın kendine özgü koşulları bulunduğundan, sonucun dosya bazında farklılık gösterebileceği hatırlatılıyor.