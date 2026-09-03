İstanbul SARIYER su kesintisi! 3-4 Eylül İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Darüşşafaka Mah / Sarıyer

Açıklama

BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi

03.09.2026 11:10

Tahmini Bitiş

03.09.2026 17:00