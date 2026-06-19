Haberler

İstanbul SARIYER su kesintisi! 19-20 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 19-20 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Haziran İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MASLAK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.06.2026 14:47:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı

Çarşının ortasında dehşet anları! Gören yere çöküp kaldı
Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

3 ay önce boşanan çiftin korkunç ölümü
Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı

İzinsiz toplayınca dünyaları yıkıldı! Kesilen ceza milyonlarca lira
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş