Haberler

İstanbul SARIYER su kesintisi! 17-18 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 17-18 Haziran İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Haziran İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FERAHEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.06.2026 10:51:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! Hepsini görevden aldı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı