İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 1-2 Temmuz İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sancaktepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Sancaktepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MERVE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 01.07.2026 14:58:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185