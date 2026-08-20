İstanbul MALTEPE su kesintisi! 20-21 Ağustos İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...
Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
MALTEPE SU KESİNTİSİ
İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:
Başıbüyük Mah / Maltepe
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
20.08.2026 15:50
Tahmini Bitiş
20.08.2026 18:00