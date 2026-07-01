İstanbul MALTEPE su kesintisi! 1-2 Temmuz İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...
Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
MALTEPE SU KESİNTİSİ
İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 01.07.2026 14:58:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185