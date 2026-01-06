Haberler

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 6-7 Ocak İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.01.2026 13:27:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.01.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
