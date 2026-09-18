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İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı: 

Fatih Mah / Küçükçekmece

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

18.09.2026 10:35

Tahmini Bitiş

18.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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