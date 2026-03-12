Haberler

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 12-13 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 12-13 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mart İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.03.2026 14:45:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.03.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 12-13 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler