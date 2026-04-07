İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 NİSAN
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: RİVA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.04.2026 11:38:18
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.04.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalle: HÜSEYİNAĞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.04.2026 13:19:16
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.04.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185