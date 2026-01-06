İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 OCAK
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ESATPAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.01.2026 10:37:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.01.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: TÜRKOBA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.01.2026 14:35:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.01.2026 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.01.2026 13:27:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.01.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185