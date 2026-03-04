İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 12:00:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 15:04:06
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KADIKÖY
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 11:42:39
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185