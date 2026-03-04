Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.03.2026 12:00:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.03.2026 15:04:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.03.2026 11:42:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com
