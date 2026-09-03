İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kanarya Mah / Küçükçekmece

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

03.09.2026 13:46

Tahmini Bitiş

03.09.2026 16:30

---

Cumhuriyet Mah / Sarıyer

Açıklama

BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi

03.09.2026 11:10

Tahmini Bitiş

03.09.2026 17:00

---

Abdurrahman Gazi Mah. / Sultanbeyli

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

03.09.2026 12:59

Tahmini Bitiş

03.09.2026 20:00