İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.07.2026 11:13:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: KİRAZLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 23.07.2026 12:01:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.07.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT

Etkilenen Mahalle: PINAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.07.2026 15:57:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.07.2026 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185