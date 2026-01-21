Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 OCAK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.01.2026 15:06:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.01.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.01.2026 14:36:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.01.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKENT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.01.2026 12:05:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
