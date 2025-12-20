İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 20 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İKİTELLİ OSB

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 20.12.2025 09:36:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÖZTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.12.2025 12:30:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: NENE HATUN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.12.2025 14:01:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2025 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185