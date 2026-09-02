Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Muradiye Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.09.2026 13:29

Tahmini Bitiş

02.09.2026 16:30

---

Rami Yeni Mah / Eyüpsultan

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.09.2026 15:22

Tahmini Bitiş

02.09.2026 17:00

---

Teşvikiye Mah / Şişli

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.09.2026 13:29

Tahmini Bitiş

02.09.2026 16:30

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı