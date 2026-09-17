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İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Deliklikaya Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

17.09.2026 12:11

Tahmini Bitiş

17.09.2026 18:00

---

Kocasinan Mah / Bahçelievler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi

17.09.2026 11:25

Tahmini Bitiş

17.09.2026 18:00

---

Bahçeşehir 2.kısım Mah. / Başakşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

17.09.2026 12:11

Tahmini Bitiş

17.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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