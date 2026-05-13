İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 13 MAYIS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Gümüşsuyu Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 300 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.22’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 21.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.
GÜNGÖREN
Gençosman Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.38’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.
MALTEPE
Fındıklı Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.40’ta başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.
SANCAKTEPE
Abdurrahmangazi Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.44’te başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 18.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.