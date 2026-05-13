Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 13 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYKOZ

Gümüşsuyu Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 300 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.22’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 21.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

GÜNGÖREN

Gençosman Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.38’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

MALTEPE

Fındıklı Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.40’ta başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

SANCAKTEPE

Abdurrahmangazi Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.44’te başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 18.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Soma Maden Faciası'nın 12. yılı! Sendika üyelerinden adalet çağrısı

Maden faciasının 12. yılı! Soma'da yürüyen sendikalardan kritik çağrı
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Torundan şoke eden suçlama geldi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Mustafa Destici'den çağrı: Ahmet Türk 'bölücü değilim' diyorsa...

Destici'den Ahmet Türk'e: 'Bölücü değilim' diyorsa bunu yapsın