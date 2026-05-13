İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYKOZ

Gümüşsuyu Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 300 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.22’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 21.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

GÜNGÖREN

Gençosman Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.38’de başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

MALTEPE

Fındıklı Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.40’ta başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.

SANCAKTEPE

Abdurrahmangazi Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında çalışma yapılmaktadır. Kesinti 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.44’te başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 18.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.