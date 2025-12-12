İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 12 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Arnavutköy ilçesinde Nenehatun Mahallesi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisinden etkilenmektedir. Arıza, 100 mm çaplı şebeke hattında oluşmuştur. Kesinti 12.12.2025 tarihinde saat 11.53'te başlamış olup tahmini olarak aynı gün saat 18.00'de sona erecektir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Ataşehir ilçesinde İnönü Mahallesi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşamaktadır. Arıza 100 mm çaplı şebeke hattında oluşmuştur. Kesinti 12.12.2025 tarihinde saat 09.54'te başlamış olup tahmini bitiş saati 19.00'dur. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

Eyüpsultan ilçesinde Güzeltepe Mahallesi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yapılan şebeke hattı deplase çalışması sebebiyle su kesintisinden etkilenmektedir. Kesinti 12.12.2025 tarihinde saat 10.02'de başlamış olup tahmini olarak saat 23.00'te sona erecektir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabilir.