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İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GAZİOSMANPAŞA

Etkilenen Mahalle: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.06.2026 13:42:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SARIYER

Etkilenen Mahalle: MADEN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 11.06.2026 11:42:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCemile Çiğdem Türkoğlu:

gaziosmanpaşalı olarak söylüyorum 13:42de su kesiyor 20:00de gelicek diye yazıyo da işte pratik olarak akşam yemeğine anca suyum gelir

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Haber YorumlarıSezgi Tur:

hem enerji kesintisi hem su kesintisi şehirde yaşamak da cehenneme benziyo ??????

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Haber YorumlarıNurdan Samsun:

yahu bu iski ne ya her ay aynı hikaye su kesintisi su kesintisi başka şehirde yaşayan varsa ne kadar şanslı diye düşünüyo ben şimdi 11de başlayıp 20de biticek diye yazıyo ama daha önceki kesintilerde de böyle dediler saat 22de bitiyodu işte bu kadarcık haberi saatlerce sonra vermelerinin de anlamı yok

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