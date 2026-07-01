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İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: İMRAHOR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.07.2026 14:52:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 01.07.2026 11:01:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: ARAPCAMİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.07.2026 15:47:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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