İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 TEMMUZ
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: İMRAHOR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.07.2026 14:52:48
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
AVCILAR
Etkilenen Mahalle: DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 01.07.2026 11:01:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalle: ARAPCAMİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.07.2026 15:47:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185