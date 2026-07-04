İstanbul hava durumu: İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek, yarın hava yağmurlu mu? Son dakika… Hava ne zaman düzeliyor?

İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava, hafta sonu planı yapan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinin ardından " İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?", "Yarın hava yağmurlu mu?", "Hava ne zaman düzelecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yarın yağış devam edecek mi? İşte İstanbul hava durumuna ilişkin son tahminler.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Özellikle bazı ilçelerde yağışların kısa süreli kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteorolojik tahminlere göre yarın yağışın etkisini önemli ölçüde kaybetmesi bekleniyor. Günün büyük bölümünde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, sıcaklıklarda da hafif bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Yağışlı sistemin kenti terk etmesiyle birlikte açık hava koşullarının yeniden etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Uzmanların tahminlerine göre yağışlı sistemin hafta sonunun ardından etkisini azaltmasıyla birlikte İstanbul'da hava yeniden mevsim normallerine yaklaşacak. Önümüzdeki günlerde güneşli ve parçalı bulutlu havanın daha baskın olması beklenirken, sıcaklıkların da kademeli olarak yükselmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA UYARI

Yetkililer, sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin güncel hava durumu ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor. Güncel tahminlere göre İstanbul'da hava koşullarının yarından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.