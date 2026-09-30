İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: 30 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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İstanbul'da yağışların devam etmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranları da yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından paylaşılan son veriler, kentteki barajların güncel doluluk durumunu ortaya koydu. Peki, 30 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı, İSKİ'nin yayımladığı son verilere göre yüzde 38,32 oldu. Bir önceki gün yüzde 37,77 seviyesinde bulunan oran, yeni verilerle birlikte yüzde 38,32'ye yükseldi.

Kentte yağışların sürmesiyle birlikte barajlardaki su seviyeleri de günlük olarak kontrol ediliyor. İstanbul'un su kaynakları arasında yer alan barajların her birindeki doluluk oranları ise farklı seviyelerde bulunuyor.

30 EYLÜL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 38,32 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 37,77 olan toplam doluluk oranında yükseliş görüldü.

30 Eylül 2026 itibarıyla barajlardaki doluluk oranları farklı seviyelerde gerçekleşti. Elmalı Barajı yüzde 81 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj olurken, Pabuçdere yüzde 2 ile en düşük seviyede kaldı.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Elmalı: yüzde 81

Darlık: yüzde 58

Ömerli: yüzde 54

Alibey: yüzde 37

Terkos: yüzde 32

Büyükçekmece: yüzde 26

Istrancalar: yüzde 23

Sazlıdere: yüzde 20

Kazandere: yüzde 11

Pabuçdere: yüzde 2

İSKİ tarafından yayımlanan son verilere göre barajlar arasındaki doluluk oranları bu şekilde sıralandı. Toplam İstanbul baraj doluluk oranı ise yüzde 38,32 olarak açıklandı.