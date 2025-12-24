İstanbul FATİH su kesintisi! 24-25 Aralık İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...
FATİH SU KESİNTİSİ
İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SÜMBÜL EFENDİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 24.12.2025 13:23:42
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185