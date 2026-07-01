İstanbul FATİH su kesintisi! 1-2 Temmuz İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.07.2026 14:00:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.07.2026 17:00

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