İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 5-6 Mart İSKİ Eyüpsultan son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mart İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: AKPINAR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2026 14:24:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185