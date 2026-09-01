Haberler

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:

Göktürk Merkez Mah / Eyüpsultan

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

01.09.2026 13:36

Tahmini Bitiş

01.09.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

10-12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar! Kurdukları düzen kan dondurdu
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli

Yargıtay Başkanı Kerkez'den hakimlere "sosyal medya" uyarısı
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Daha ömürlerinin baharındaydılar! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçın tarihi netleşti
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt