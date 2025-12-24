Haberler

İstanbul ESENYURT su kesintisi! 24-25 Aralık İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 24.12.2025 08:26:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

