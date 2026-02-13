İstanbul ESENYURT su kesintisi! 13-14 Şubat İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 13.02.2026 14:53:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185