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İstanbul elektrik kesintisi listesi, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? BEDAŞ'ın duyurduğu planlı kesintiler, kesinti saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Fatih, Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Silivri ve Gaziosmanpaşa da yer alıyor. Kesintiler, elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih'te 30 Kasım Pazartesi günü üç farklı zaman diliminde elektrik kesintisi yaşanacak.

00.30-06.00: Aksaray, Akşemsettin ve Kalenderhane mahalleleri

09.00-17.00: Seyyid Ömer Mahallesi

10.00-18.00: Yavuz Sultan Selim Mahallesi

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt'ta gece yarısından sonra başlayacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

00.00-07.00: Orhan Gazi Mahallesi

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler'de gün içinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00: Zafer ve Hürriyet mahalleleri

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bağcılar'da farklı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-17.00: Hürriyet Mahallesi

Güneşli ve Yenimahalle mahallelerinde ise kesintinin saat 19.00'da sona ermesi planlanıyor.

SİLİVRİ VE GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ'ın duyurusuna göre Silivri ve Gaziosmanpaşa'da da 30 Kasım Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bu ilçelerde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların listesi ile kesinti saatleri, BEDAŞ'ın kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın duyurusuna göre gece başlayan kesintilerin sabah 06.00 ile 07.00 arasında, gündüz başlayan kesintilerin ise 17.00 ile 19.00 arasında sona ermesi planlanıyor. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi halinde elektrikler duyurulan saatten önce de gelebiliyor.

Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle gün içinde farklı bölgelerde plansız kesintiler de yaşanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların BEDAŞ'ın ve Anadolu Yakası'nda hizmet veren AYEDAŞ'ın güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri, BEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki elektrik kesintisi sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Vatandaşlar ilçe, mahalle ve sokak seçerek bölgelerindeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini görüntüleyebiliyor. Anadolu Yakası'ndaki kesintiler ise AYEDAŞ'ın internet sitesinden sorgulanabiliyor. Kesinti bilgilerine e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI KAÇ?

Elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri için 186 numaralı elektrik arıza hattı aranabiliyor. Arıza hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde cep telefonu, şarjlı fener ve taşınabilir şarj cihazlarını şarj etmesi öneriliyor. Elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, elektrik geldiğinde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazların zarar görmesini önlüyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının kesinti süresince mümkün olduğunca açılmaması da gıdaların bozulmasının önüne geçiyor.