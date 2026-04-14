İstanbul deprem SON DAKİKA! İstanbul'daki depremin merkez üssü neresi?

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA!

Marmara Denizi’nde saat 15:42’de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da kısa süreli olarak hissedildi. Sarsıntı, özellikle kıyı bölgeleri ve yüksek katlı yapılarda hafif şekilde algılandı.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor.

İSTANBUL’DAKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Marmara Denizi açıkları, depremin merkez üssü olarak kaydedildi. Sarsıntının deniz tabanında gerçekleştiği ve İstanbul’a yakın bir fay hattı üzerinde oluştuğu belirtildi.

Deprem, İstanbul genelinde sınırlı şekilde hissedilirken, resmi açıklamaların devam ettiği aktarıldı.