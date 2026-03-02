İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA!

" İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hızla yükselirken, son dakika açıklamaları araştırılıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler gözünü yetkililerden yapılacak duyuruya çevirdi. İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili resmi karar, gün içinde yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Tüm detaylar haberimizde…

ÖĞRETMENLERDEN BİRİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan öğretmen F.N.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı öğretmen ile öğrencinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırının saat 11.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Öğrenci F.S.B'nin yanında bulundurduğu bıçakla öğretmenlerine ve bir arkadaşına saldırdığı, olay sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, saldırganın gözaltında olduğu ve adli sürecin devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı vurgulandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan acı olayın ardından " İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Ancak şu ana kadar İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKACAK

Eğitim sendikaları, okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için yarın, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.ö

Türk Eğitim Sen sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden

Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük İŞ BIRAKMA kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KATILACAK

Öte yandan Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) sendikaları da iş bırakacaklarını açıkladılar.