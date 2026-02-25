İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 25 Şubat hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

25 Şubat Çarşamba İstanbul trafiği, sabah ve akşam yoğun saatlerde sürücülerin gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. Hangi ilçelerde yol çalışmaları veya kapanışlar olduğu, trafik yoğunluğunun hangi saatlerde zirveye ulaştığı ve alternatif güzergâh seçenekleri merak ediliyor. Gün boyunca İstanbul'da trafik akışının nasıl ilerleyeceği, şehri kullanacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

25 Şubat Çarşamba itibarıyla İstanbul'da sabah mesai saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu artış gösteriyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında yavaşlamalar yaşanabiliyor. Günün ilerleyen saatlerinde bazı bölgelerde yoğunluk azalırken, öğle ve akşam saatlerinde yeniden artış bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Bazı ilçelerde yol çalışmaları ve bakım nedeniyle kısmi veya tam yol kapanışları söz konusu. Başta Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli ve Kağıthane ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar civarındaki yollar, çalışma nedeniyle kısıtlı geçişe sahip. Ayrıca köprü bağlantı yollarında planlı bakım çalışmaları geçici aksamalara yol açabiliyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif güzergâhlar tercih edilebilir. Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 karayolu üzerinden ilerlemek, köprü geçişlerinde ise sabah ve akşam yoğun saatlerinden kaçınmak öneriliyor. Anadolu Yakası'nda sahil yolu ve E-5'in alternatif bağlantıları daha hızlı geçiş sağlayabilir.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yoğun trafik sabah 07:00 – 10:00 arasında başlarken, öğle saatlerinde hafifleme gözleniyor. Akşam mesai çıkış saatleri olan 16:30 – 20:00 arasında ise şehir genelinde yoğunluk tekrar artıyor ve özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde gecikmeler yaşanabiliyor.