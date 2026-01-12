İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 12 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

12 Ocak Pazartesi İstanbul trafiği, haftanın ilk iş gününün yoğun temposuyla birlikte sürücülerin gündeminde öne çıkıyor. Sabah ve öğle saatlerinde artması beklenen araç yoğunluğu, kritik kavşaklar ve ana arterlerde yavaşlamalara yol açabilir. Vatandaşlar, olası trafik sıkışıklıklarını önlemek ve alternatif güzergâhlar belirlemek için güncel yol durumunu yakından takip ediyor. İstanbul genelindeki trafik akışına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, haftanın ilk iş gününün sabah saatlerinden itibaren sürücülerin gündeminde. Özellikle iş merkezlerine, ana arterlere ve köprü bağlantı noktalarına giden yolların bazı kesimlerinde yavaşlamalar yaşanıyor. Kent genelinde trafik zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerleyebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Pazartesi günü yapılan yol çalışmaları, bakım ve etkinlikler nedeniyle başta Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy çevresinde bazı cadde ve sokaklarda kısmi kapanmalar görülebiliyor. Ana güzergâhlarda trafik düzenlemeleri ve yönlendirmeler uygulanıyor; sürücülerin levhaları takip etmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü girişleri ve ana arterlerde yoğunluk artarsa sahil yolları, çevre yolları ve TEM Otoyolu'nun alternatif giriş-çıkışları daha hızlı bir seçenek sunabilir. Ayrıca metro, metrobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları, trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyenler için avantaj sağlıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da Pazartesi günleri trafik yoğunluğu genellikle 07.30 – 09.00 saatleri arasında artmaya başlıyor. Sabah iş trafiği ile birlikte hareketlilik yükseliyor; öğle sonrası ve akşam saatlerinde ana arterlerde yoğunluk tekrar artabilir. Günün diğer saatlerinde ise trafik akışı daha rahat seyrediyor.