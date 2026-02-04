İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da az önce hissedildiği belirtilen sarsıntı, megakentte deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası birçok vatandaş "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Şubat tarihinde İstanbul'da yaşandığı öne sürülen sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve çevre illerde hissedilip hissedilmediği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 4 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 4 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi bilgiler ayrıntılı biçimde yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

4 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.