İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul'da bugün yaşandığı iddia edilen sarsıntı, kent genelinde endişeye yol açtı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. 27 Ocak'ta İstanbul'da az önce nerede deprem olduğu merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da hissedildiği öne sürülen bir sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan "deprem oldu" iddiaları sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. "İstanbul'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, 27 Ocak'a ilişkin son dakika deprem bilgileri merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 27 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 27 Ocak tarihli son depremler tablosunda; depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sayesinde veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini hatırlatıyor.

27 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Ocak günü İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntılar, "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

