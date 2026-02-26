Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul'da kısa süre önce hissedilen sallantı, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu öne çıkardı. 26 Şubat'taki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar, sarsıntının kaynağını ve etkilediği bölgeleri merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan ani sallantı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bunun deprem olup olmadığını merak ederken, sosyal medyada hızlıca çok sayıda paylaşım yapıldı. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı; ilk bilgiler ve detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 26 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor.

Yetkililer, 7/24 devam eden izleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

26 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, kentte tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi.

Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

