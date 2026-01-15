İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da az önce hissedilen sarsıntı kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Birçok ilçede hissedilen yer hareketinin ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne dair bilgiler merak konusu haline geldi. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılırken, gözler resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 15 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılan yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayda alındığı bu sistem, depremle ilgili güncel bilgiye ulaşmak isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 15 Ocak tarihli son depremler tablosunda; sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

15 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılmasının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin endişeyi artırabileceğini belirterek gelişmelerin yalnızca resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.