İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çatalca ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul Çatalca su kesintisi saatleri...
Çatalca su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
ÇATALCA SU KESİNTİSİ
İSKİ Çatalca su kesintisi listesi açıklandı:
Nakkaş Mah. / Çatalca
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi
04.09.2026 13:17
Tahmini Bitiş
04.09.2026 18:00