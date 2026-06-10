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İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 10-11 Haziran İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 10-11 Haziran İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çatalca ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Haziran İstanbul Çatalca su kesintisi saatleri...

Çatalca su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ÇATALCA SU KESİNTİSİ

İSKİ Çatalca su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAHŞAYİŞ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 10.06.2026 16:14:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.06.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

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