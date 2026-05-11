İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 11-12 Mayıs İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mayıs İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: PİYALE PAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 11.05.2026 13:47:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.05.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Haberler.com
