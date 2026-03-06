İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 6-7 Mart İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...
BEYKOZ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ÇUBUKLU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.03.2026 13:09:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185