İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...
BEYKOZ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: TOKATKÖY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 12:00:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185