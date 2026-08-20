İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 20-21 Ağustos İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...
Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beşiktaş su kesintisi listesi açıklandı:
Akat Mah / Beşiktaş
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
20.08.2026 15:47
Tahmini Bitiş
20.08.2026 18:30