İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avcılar ilçesi Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar belirtilen cadde ve sokaklarda planlı olarak yürütülecektir.

Bayrampaşa

8 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa ve Altıntepsi mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

8 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Akşemsettin, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre ve İnönü mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 17.00 arasında Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde havai hat bakım çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Güngören

8 Nisan 2026 tarihinde Akıncılar, Haznedar ve Mehmet Nesih Özmen mahallelerinde farklı saat aralıklarında abone bağlantısı ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Çalışmalar sabah saatlerinden başlayarak gün içinde devam edecektir.

Kağıthane

9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gürsel Mahallesi’nde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Çeliktepe Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi yapılacaktır.