İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Merkez Haraççı ve Karlıbayır mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Baklalı, Durusu, Karaburun, Tayakadın, Terkos ve Yeniköy mahallelerinde kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle kesinti yapılacaktır. Ayrıca Boyalık mahallesinde yine saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

BAĞCILAR

07 Nisan 2026 tarihinde saat 00.01 ile 06.01 arasında 100. Yıl Mahallesi ile Esenler ilçesine bağlı bazı bölgelerde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlar, Güneşli ve Mahmutbey mahallelerinde bakım ve önleyici bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Güvercintepe ve Kayabaşı mahallelerinde deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

07 Nisan 2026 tarihinde Vatan Mahallesi’nde saat 07.00 ile 15.00 arasında, Kocatepe ve Muratpaşa mahallelerinde ise saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Pınartepe ve 19 Mayıs mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

07 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında Akşemsettin, Yunus Emre, İncirtepe ve İnönü mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında İstiklal, Battalgazi, Bağlarçeşme ve Pınar mahallelerinde bakım çalışmaları kapsamında kesinti yapılacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Ardıçlı ve Örnek mahallelerinde abone ve şube bağlantısı nedeniyle kesinti olacaktır. Saat 13.30 ile 17.30 arasında Yunus Emre, İncirtepe ve İnönü mahallelerinde ek bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde havai hat bakımı yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 16.00 arasında Akşemsettin, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre ve İnönü mahallelerinde trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Sanayi Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında Mareşal Çakmak Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında Akıncılar Mahallesi’nde, saat 08.00 ile 12.00 arasında Haznedar Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacaktır.

KAĞITHANE

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gürsel, Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.