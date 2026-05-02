İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Baklalı, Boyalık, Durusu, Karaburun, Tayakadın, Terkos ve Yeniköy mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Deliklikaya Mahallesi’nde aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Anadolu ve Atatürk mahallelerinde belirli sokaklarda saat 09.30 ile 16.30 arasında deplase çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

İmrahor Mahallesi’nde ise 3 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Avcılar

Üniversite Mahallesi ile Ambarlı Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Sokak’ta 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi’nde bazı sokaklarda 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 03.30 arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Aynı mahallede farklı sokaklarda saat 09.00 ile 11.00 arasında tekrar bakım çalışması yapılacaktır.

Turgut Reis Mahallesi’nde de belirli sokaklarda saat 09.00 ile 11.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Akçaburgaz Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni trafo merkezi yatırımı kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Orhan Gazi Mahallesi’nde aynı saatler arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Sarıyer

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ferahevler, Kireçburnu, Tarabya ve Çamlıtepe mahallelerinde geniş kapsamlı dönüşüm çalışmaları nedeniyle aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.